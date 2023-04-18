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Курортного сезону в Одесі не буде: загроза з моря залишається

18 квітня 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Безпека понад усе, тож курортний сезон відкривати недоцільно
Попередження про міни на узбережжі. Фото: Facebook ОК "Південь"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Зовсім скоро настане літо, проте цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами попри те, що нічні клуби на одеському узбережжі готуються до літнього сезону й вже анонсують концерти на кінець травня, в ОК "Південь" зазначають, що відкриття курортного сезону цьогоріч не заплановане.

"До органів місцевої влади  направлені листи про те, які загрози можуть бути. Очікуємо рішення від ОВА", — зазначила Наталя Гуменюк.

Також речниця "Півдня" додала, що всі розуміють, що регіон має розвиватися, але безпека — понад усе.

Нагадаємо, через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися майже на 34%. В Одеській області ситуація ще гірше — прибутків стало менше аж на 78%. 

За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, представники галузі дуже швидко адаптувалися до умов рейок війни. У тих регіонах, де не відбувалися бойові дії, готелі виконували функцію притулку для тих, хто змушений був втікати від масштабних обстрілів, і влітку туроператори, які спеціалізуються на внутрішніх подорожах, змогли відновити свою діяльність на 50%.

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