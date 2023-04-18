Безпека понад усе, тож курортний сезон відкривати недоцільно

Курортного сезону в Одесі не буде: загроза з моря залишається
Зовсім скоро настане літо, проте цьогоріч одеситам знову заборонено відвідувати міські пляжі. Попри стабілізацію безпекової ситуації на півдні, море може прибити до узбережжя несподіваний "сюрприз" у вигляді міни.
Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
За її словами попри те, що нічні клуби на одеському узбережжі готуються до літнього сезону й вже анонсують концерти на кінець травня, в ОК "Південь" зазначають, що відкриття курортного сезону цьогоріч не заплановане.
"До органів місцевої влади направлені листи про те, які загрози можуть бути. Очікуємо рішення від ОВА", — зазначила Наталя Гуменюк.
Також речниця "Півдня" додала, що всі розуміють, що регіон має розвиватися, але безпека — понад усе.
Нагадаємо, через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися майже на 34%. В Одеській області ситуація ще гірше — прибутків стало менше аж на 78%.
За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, представники галузі дуже швидко адаптувалися до умов рейок війни. У тих регіонах, де не відбувалися бойові дії, готелі виконували функцію притулку для тих, хто змушений був втікати від масштабних обстрілів, і влітку туроператори, які спеціалізуються на внутрішніх подорожах, змогли відновити свою діяльність на 50%.