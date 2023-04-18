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Курортного сезона в Одессе не будет: угроза с моря остается

18 апреля 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Безопасность превыше всего, поэтому курортный сезон открывать нецелесообразно
Предупреждение о минах на побережье. Фото: Facebook ОК "Юг"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Совсем скоро наступит лето, однако в этом году одесситам снова запрещено посещать городские пляжи. Несмотря на стабилизацию ситуации с безопасностью на юге, море может прибить к побережью неожиданный "сюрприз" в виде мины.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, несмотря на то, что ночные клубы на одесском побережье готовятся к летнему сезону и уже анонсируют концерты на конец мая, в ОК "Юг" отмечают, что открытие курортного сезона в этом году не запланировано.

"К органам местной власти направлены письма о том, какие угрозы могут быть. Ожидаем решения от ОВА", — отметила Наталья Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" добавила, что все понимают, что регион должен развиваться, но безопасность — превыше всего.

Напомним, в результате поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 34%. В Одесской области ситуация еще хуже — доходов стало меньше на 78%.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, представители отрасли очень быстро адаптировались к условиям рельсов войны. В тех регионах, где не происходили боевые действия, гостиницы выполняли функцию убежища для тех, кто вынужден был убегать от масштабных обстрелов, и летом туроператоры, специализирующиеся на внутренних путешествиях, смогли возобновить свою деятельность на 50%.

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