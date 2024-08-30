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Один из сервисных центров МВД в Одессе приостанавливает работу — причини

30 августа 2024 18:30
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Сервисный центр МВД №5142 в г. Одесса временно приостанавливает работу из-за переезда
Сервисный центр МВД на Аэропортовской. Фото: МВД
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сервисный центр МВД №5142 на ул. Аэропортовская, 27/1 в Одессе, временно прекращает предоставление услуг. С 31 августа одесситы смогут обращаться в другие отделения в городе.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Одесской области.

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В пресс-службе добавили, что временная приостановка работы центра связана с запланированным переездом в новый адрес. С 31 августа 2024 года гражданам предлагается обращаться в другие сервисные центры МВД в городе. О возобновлении работы СЦ №5142 по новому адресу будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах.

Адреса сервисных центров МВД в Одессе

Отметим, что в городе кроме центра на Аэропортовской работают еще два заведения, а именно:

  • Сервисный центр МВД №5141 на ул. Инглези, 15 А;
  • Сервисный центр МВД №5152 на Киевском шоссе, 27а.

Администрация сервисного центра благодарит граждан за понимание и просит учитывать эти временные изменения при планировании визитов.

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