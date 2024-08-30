Сервисный центр МВД №5142 в г. Одесса временно приостанавливает работу из-за переезда

Один из сервисных центров МВД в Одессе приостанавливает работу — причини
Сервисный центр МВД №5142 на ул. Аэропортовская, 27/1 в Одессе, временно прекращает предоставление услуг. С 31 августа одесситы смогут обращаться в другие отделения в городе.
Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в пресс-службе Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Одесской области.
Сервисный центр в Одессе временно не будет работать
В пресс-службе добавили, что временная приостановка работы центра связана с запланированным переездом в новый адрес. С 31 августа 2024 года гражданам предлагается обращаться в другие сервисные центры МВД в городе. О возобновлении работы СЦ №5142 по новому адресу будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах.
Адреса сервисных центров МВД в Одессе
Отметим, что в городе кроме центра на Аэропортовской работают еще два заведения, а именно:
- Сервисный центр МВД №5141 на ул. Инглези, 15 А;
- Сервисный центр МВД №5152 на Киевском шоссе, 27а.
Администрация сервисного центра благодарит граждан за понимание и просит учитывать эти временные изменения при планировании визитов.
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