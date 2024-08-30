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6 500 долларов за трансфер в Молдову — задержано одессита

30 августа 2024 17:40
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одессит хотел переправить мужчину за границу
Задержание одессита, который переправлял уклоняющегося. Фото: Национальная полиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Полиция задержала мужчину, который помогал уклоняющимся добраться до Молдовы. Ему грозят до девяти лет лишения свободы.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Задержан 31-летний житель Одессы. Он предложил военнообязанному переправить его в Молдову за пределами официальных пунктов пропуска. Мужчине рассказали, как его переправят, как действовать в пути до пересечения границы и уже непосредственно в чужой стране. Маршрут был проложен через реку. Цена вопроса — 6500 долларов.

Какое наказание грозит

Злоумышленник был задержан при получении им оговоренной суммы. Полиция проверяет причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

"Деньги изъяли, а фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконной переправке лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Суд отправил одессита под стражу с правом внесения 454 200 гривен залога, которым он воспользовался.

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