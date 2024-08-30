Одесит хотів переправити чоловіка за кордон

Затримання одесита, який переправляв ухилянта. Фото: Національна поліція

Поліція затримала чоловіка, який допомагав ухилянтам дістатися Молдови. Йому загрожують до дев’яти років позбавлення волі.

Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Затриманий 31-річний житель Одеси. Він запропонував військовозобов’язаному переправити його у Молдову поза межами офіційних пунктів пропуску. Чоловіку розповіли як його переправлять, як діяти в дорозі до перетину кордону і вже безпосередньо в чужій країні. Маршрут був прокладений через річку. Ціна питання — 6500 доларів.

Яке покарання загрожує

Зловмисника затримали під час отримання ним обумовленої суми. Поліція перевіряє причетність чоловіка до інших аналогічних злочинів.

"Гроші вилучили, а фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Суд відправив одесита під варту з правом внесення 454 200 гривень застави, яким він скористався.