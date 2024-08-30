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Години в заторах — виїзд за кордон через трасу Одеса — Рені ускладнений

30 серпня 2024 18:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні увечері, 30 серпня
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на трасі Одеса — Рені в напрямку кордону з Молдовою увечері в п'ятницю, 30 серпня. Окрім цього, наразі збираються черги й з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини. Також ускладнений і в'їзд в Україну.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту на виїзді з Одеси, у районі біопарку, Хлібодарському, Маяках та перед КПП, що розташований у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом спостерігаються черги на в'їзд і виїзд з України.

Спека та години в заторах — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черга на перетин кордону простягається на декілька кілометрів. На картах ця ділянка червона, що свідчить про дуже утруднений рух.

Спека та години в заторах — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин на під'їзді до села Миколаївка-Новоросійська, Сарата, Зоря та біля Татарбунарів й Ізмаїла, також затор є і в селі Орлівка перед КПП. 

Спека та години в заторах — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону в обидва боки. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. Окрім цього, зафіксовані й затори на в'їзд і виїзд з Рені. 

Спека та години в заторах — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот

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18:00 Години в заторах — виїзд за кордон через трасу Одеса — Рені ускладнений

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