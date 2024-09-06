Пожежа в Одесі сьогодні вранці: деталі від ДСНС

В Одесі сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС Одещини

Сьогодні зранку, 6 вересня, в Одесі виникло загоряння в квартирі. На місце оперативно прибули рятувальники, які ліквідували вогонь. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

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Загоряння виникло в квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку в Київському районі Одеси, по вулиці Варненська. Вогонь охопив площу 10м2, однак завдяки рятувальникам його вдалось загасити за 10 хвилин. Від ДСНС залучалось шість машин та 26 вогнеборців.

Рятувальник працює на виклику. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі горіла квартира. Фото: ДСНС Одещини

Що робити у разі пожежі у квартирі