Пожежа в Одесі сьогодні вранці: деталі від ДСНС

Вигоріли стіни та стеля — деталі сьогоднішньої пожежі в Одесі
6 вересня 2024 09:23
В Одесі сталась пожежа у квартирі. Фото: ДСНС Одещини
Сьогодні зранку, 6 вересня, в Одесі виникло загоряння в квартирі. На місце оперативно прибули рятувальники, які ліквідували вогонь. На щастя, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.
Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.
Читайте також:
Деталі пожежі
Загоряння виникло в квартирі на 2-му поверсі 9-поверхового житлового будинку в Київському районі Одеси, по вулиці Варненська. Вогонь охопив площу 10м2, однак завдяки рятувальникам його вдалось загасити за 10 хвилин. Від ДСНС залучалось шість машин та 26 вогнеборців.
Що робити у разі пожежі у квартирі
- Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити полум'я. У жодному разі не біжіть — це ще більше роздуває вогонь.
- Якщо ви у висотному будинку — не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі.
- Якщо загорілась проводка — спочатку потрібно знеструмити джерело.
- Викликати рятувальників за номером — 101.
Читайте Новини.LIVE!