Відключення світла через ремонти в Одесі сьогодні: адреси

Робітник ДТЕК проводить ремонт на електромережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 6 вересня, окрім діючих графіків відключень, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання більшості містянам до 19:00.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

вул. Архітекторська 20, 20/корп.1, 22, 24;

вул. Ільфа та Петрова, 61, 63, 63/1;

пров. Загородній, 9;

пров. Кошового, 5/в;

вул. Симоненка, 1,11а.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: