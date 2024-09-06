Відключення світла через ремонти в Одесі сьогодні: адреси

Одесити будуть сьогодні без світла не тільки за графіками, але й через ремонти — адреси
6 вересня 2024 09:48
Робітник ДТЕК проводить ремонт на електромережах. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 6 вересня, окрім діючих графіків відключень, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання більшості містянам до 19:00.
Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Південний РЕМ:
- вул. Архітекторська 20, 20/корп.1, 22, 24;
- вул. Ільфа та Петрова, 61, 63, 63/1;
- пров. Загородній, 9;
- пров. Кошового, 5/в;
- вул. Симоненка, 1,11а.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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