Стрельба в Одессе сегодня: детали от полиции

В Одессе мужчина выстрелил в прохожего и скрылся — полиция начала расследование
Сегодня, 6 сентября, в Киевском районе Одессы мужчина произвел выстрелы в сторону незнакомца и ушел. Пострадавший в больнице, а на месте работают правоохранители.
Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Стрельба в Одессе
В Киевском районе неизвестный выстрелил несколько раз в местного мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавший сам вызвал скорую помощь — медики госпитализировали одессита.
"Сейчас там работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — сообщили в полиции.
За стрельбу виновник может получить наказание в виде штрафа на сумму до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до пяти лет.
Читайте Новини.LIVE!