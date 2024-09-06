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В Одессе мужчина выстрелил в прохожего и скрылся — полиция начала расследование

6 сентября 2024 10:22
Верзилова Єлизавета - редактор
Стрельба в Одессе сегодня: детали от полиции
Правоохранители работают на месте стрельбы в Одессе. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 6 сентября, в Киевском районе Одессы мужчина произвел выстрелы в сторону незнакомца и ушел. Пострадавший в больнице, а на месте работают правоохранители.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Сообщение полиции. Фото: скриншот

Стрельба в Одессе

В Киевском районе неизвестный выстрелил несколько раз в местного мужчину и скрылся с места происшествия. Пострадавший сам вызвал скорую помощь — медики госпитализировали одессита.

"Сейчас там работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — сообщили в полиции.

Стрялнина в Киевском районе Одессы 6 сентября
На месте работают правоохранители. Фото: Нацполиция

За стрельбу виновник может получить наказание в виде штрафа на сумму до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до пяти лет.

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