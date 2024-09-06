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В Одесі чоловік вистрілив у перехожого та втік — поліція почала розслідування

6 вересня 2024 10:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Стрілянина в Одесі сьогодні: деталі від поліції
Правоохоронці працюють на місці стрілянини в Одесі. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 6 вересня, у Київському районі Одеси чоловік здійснив постріли у бік незнайомця та пішов геть. Потерпілий у лікарні, а на місці працюють правоохоронці.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Допис поліції. Фото: скриншот

Стрілянина в Одесі

У Київському районі невідомий вистрілив декілька разів у місцевого чоловіка та втік з місця події. Потерпілий сам викликав швидку допомогу — медики госпіталізували одесита.

"Зараз там працює слідчо-оперативна група, криміналісти. Обставини події встановлюються", — повідомили у поліції.

Стрялнина у Київському районі Одеси 6 вересня
На місці працюють правоохоронці. Фото: Нацполіція

За стрілянину винуватець може отримати покарання у вигляді штрафу на суму до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до п'яти років.

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