Стрілянина в Одесі сьогодні: деталі від поліції

В Одесі чоловік вистрілив у перехожого та втік — поліція почала розслідування
Сьогодні, 6 вересня, у Київському районі Одеси чоловік здійснив постріли у бік незнайомця та пішов геть. Потерпілий у лікарні, а на місці працюють правоохоронці.
Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Стрілянина в Одесі
У Київському районі невідомий вистрілив декілька разів у місцевого чоловіка та втік з місця події. Потерпілий сам викликав швидку допомогу — медики госпіталізували одесита.
"Зараз там працює слідчо-оперативна група, криміналісти. Обставини події встановлюються", — повідомили у поліції.
За стрілянину винуватець може отримати покарання у вигляді штрафу на суму до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до п'яти років.
Читайте Новини.LIVE!