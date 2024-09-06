Стрілянина в Одесі сьогодні: деталі від поліції

Правоохоронці працюють на місці стрілянини в Одесі. Фото: Нацполіція

Сьогодні, 6 вересня, у Київському районі Одеси чоловік здійснив постріли у бік незнайомця та пішов геть. Потерпілий у лікарні, а на місці працюють правоохоронці.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Стрілянина в Одесі

У Київському районі невідомий вистрілив декілька разів у місцевого чоловіка та втік з місця події. Потерпілий сам викликав швидку допомогу — медики госпіталізували одесита.

"Зараз там працює слідчо-оперативна група, криміналісти. Обставини події встановлюються", — повідомили у поліції.

На місці працюють правоохоронці. Фото: Нацполіція

За стрілянину винуватець може отримати покарання у вигляді штрафу на суму до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до п'яти років.