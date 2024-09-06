Погибли дети в ДТП на трассе Киев-Одесса: подробности

На трассе Киев – Одесса произошла авария, в которой погибли дети. Фото: Нацполиция

На трассе Киев-Одесса вблизи села Малиновка произошла смертельная авария — легковый автомобиль столкнулся с фурой. В результате погибли двое детей, а двое мужчин доставлены в больницу.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

Полиция предварительно установила, что 5 сентября около 18:00 водитель легкового автомобиля BMW, следуя из Житомирской области в Одессу со своими сыновьями на отдых, превысил скорость на скользкой от дождя дороге. Автомобиль занесло, а мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там BMW столкнулся с грузовиком IVECO, которым управлял житель Волынской области.

Машина перевернулась на обочину. Фото: Нацполиция

В результате столкновения погибли двое сыновей водителя BMW в возрасте 10 и 16 лет. Оба водителя, с разными травмами, были доставлены в больницу. Тест на алкоголь показал, что мужчины были трезвыми.

Полиция и скорая на месте аварии. Фото: Нацполиция

Действия полиции

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции. Транспортные средства изъяты для дальнейшего расследования, а также были назначены ряд экспертиз для установления всех обстоятельств аварии. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек).