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Снова ремонт на спуске Маринеско в Одессе — трамвайный маршрут "Север-Юг" приостановят

6 сентября 2024 12:58
Верзилова Єлизавета - редактор
В Одессе трамвай "Север-Юг" изменит схему движения: причины
Люди возле дорожных ремонтных работ. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Уже в этом месяце трамвайный маршрут "Север-Юг", соединяющий поселок Котовского и Таирова через центр Одессы, будет приостановлен. На спуске Маринеско будут проводить дренажные работы.

Об этом сообщил директор КП "Одесгорэлектротранс" Николай Литовчук.

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Из-за ремонтных работ трамвайный маршрут №7 будет курсировать по сокращенной схеме движения. В то же время в КП не указывают точную дату возобновления полного сообщения "Север-Юг".

"Работы по дренажу склона начнутся в сентябре, к этому времени мы перекроем движение трамваев. Маршрут №7 будет курсировать по сокращенным направлениям: до Пересыпскому мосту и Старосенной площади. Сколько будут продолжаться ограничения, станет понятно в процессе выполнения работ" , — отметил Литовчук.

Из-за проседания рельсов на маршруте №7 сняли с эксплуатации трехсекционные трамваи К1Т316 и "Одиссей МАХ", специально приобретенные для этого проекта. В настоящее время они обслуживают маршруты, соединяющие центр города и Фонтан. Вместо этого маршрут №7 временно обслуживают старые односекционные вагоны.

Ремонт на спуске Маринеско

Напомним, что капитальный ремонт спуска был завершен летом 2020 года и обошелся городу в 72 млн. грн. Главным подрядчиком выступала компания "Ростдорстрой", предоставившая гарантию на 10 лет. Этот ремонт был важен для запуска долгожданного маршрута "Север-Юг", стартовавшего в сентябре 2022 года.

Снова ремонт на спуске Маринеско в Одессе — трамвайный маршрут "Север-Юг" приостановят - фото 1
Авто на спуске Маринеско. Фото: PhotoBuildings
Снова ремонт на спуске Маринеско в Одессе — трамвайный маршрут "Север-Юг" приостановят - фото 2
Список запланированных работ на спуске Маринеска на 2023г. Фото: скриншот / Одесский городской совет — Трансляции

Однако во время строительства жилого комплекса ITown компания "Простір" снесла подпорную стенку, из-за чего спуск начал сдвигаться. Хотя застройщика обязали восстановить стенку, причиной проблемы также назвали старую ливневую систему и дренажные каналы, которые не были учтены подрядчиком "Ростдорстрой". Из-за смещения склона трамвайные рельсы просели на 44 см.

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