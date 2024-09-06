Фермер из Одесщины перекрыл реку, чтобы поливать огород

Перекрыл реку, чтобы поливать бахчу — в Одесской области будут судить экономного фермера
В Одесской области 51-летний фермер решил не возиться с разрешительными документами и взялся за агротехнические инновации самостоятельно. Собственноручно перекрыл реку Анчокрак дамбой, чтобы поливать свой бахче, за что будет отвечать перед судом.
Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали незаконной деятельности
Как выяснили полицейские, еще в июне этого года мужчина взял экскаватор (без разрешений) и углубился в русло реки, чтобы создать маленькую "водосхему" для своих бахчевых культур. Чтобы дело шло гладко, скрыл трубу под землей и почти три месяца бесперебойно поливал свои арбузы и дыни из природного "резервуара".
Для полной реализации плана фермер нанял работника, которого убедил, что у него есть все необходимые документы для работы. Однако в процессе расследования выяснилось, что никаких разрешений у него не было, а действия по перекрытию реки нанесли немалый ущерб. В результате своей "экономии" мужчина завладел 199,1 кубическими метрами почвы из реки, принадлежащей коммунальной собственности, и существенно изменил ландшафт на участке площадью 0,015 га.
Какое наказание
Обвинительный акт по ч. 1 ст. 239-2 УКУ уже направлены в суд. Если мужчину признают виновным, ему грозит до трех лет ограничение свободы и, вероятно, отпуск от любимого дела на целых три года. Ведь право заниматься определенной деятельностью ему тоже могут ограничить.
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