Вилов раків на Одещині заборонено: деталі

Рак у руці людини. Ілюстративне фото: Unsplash

Від 10 вересня стартує заборона на вилов раків у річці Дунай та Придунайських озерах. Правило пов'язане із періодом линьки річкових раків та виношування ними ікри.

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

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З 10 вересня діє заборона на вилов раків. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Період дії заборони

Дія заборони розповсюджується на річку Дунай та усі Придунайські озера в Одеській області. Період дії правила — з 10 вересня до 05 жовтня 2024 року.

Допис Одеського рибоохоронного патруля. Фото: скриншот

Покарання за порушення

Лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За незаконне їх добування передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки в розмірі 3 332 грн за кожного виловленого рака.