Вилов раків на Одещині заборонено: деталі

Заборона на вилов раків на Одещині — терміни
Від 10 вересня стартує заборона на вилов раків у річці Дунай та Придунайських озерах. Правило пов'язане із періодом линьки річкових раків та виношування ними ікри.
Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.
Період дії заборони
Дія заборони розповсюджується на річку Дунай та усі Придунайські озера в Одеській області. Період дії правила — з 10 вересня до 05 жовтня 2024 року.
Покарання за порушення
Лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За незаконне їх добування передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Крім того, порушнику доведеться сплатити збитки в розмірі 3 332 грн за кожного виловленого рака.
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