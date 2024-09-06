Вылов раков на Одесчине запрещен: детали

Рак в руке человека. Иллюстративное фото: Unsplash

С 10 сентября стартует запрет на отлов раков в реке Дунай и Придунайских озерах. Правило связано с периодом линьки речных раков и вынашивания ими икры.

Об этом сообщает Одесский рыбоохранный патруль.

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С 10 сентября действует запрет на отлов раков. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Период действия запрета

Действие запрета распространяется на реку Дунай и на все Придунайские озера в Одесской области. Период действия правила — с 10 сентября по 05 октября 2024 года.

Сообщение Одесского рыбоохранного патруля. Фото: скриншот

Наказание за нарушение

Ловля раков во время запрета является грубым нарушением рыбоохранного законодательства в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За незаконное их добывание предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба. Кроме того, нарушителю придется уплатить ущерб в размере 3 332 грн за каждого выловленного рака.