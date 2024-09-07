Активисты демонтировали советские символы в Одессе на площади 10 апреля

Изображение Ленина и советской звезды в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ночью в Одессе активисты демонтировали изображение Ленина и советскую звезду на площади 10 апреля. Они объяснили свой поступок нежеланием власти убрать русские символы из публичного пространства. Более того, ордена уже сами отваливались и несли опасность для прогуливающихся там горожан.

Об этом в субботу, 7 сентября, эксклюзивно в комментарии журналистам Новини.LIVE сообщил активист Владислав Балинский.

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По словам Владислава Балинского, Ленин снос ждал еще с 2015 года, с принятием закона о декоммунизации. Но для городских властей демонтаж был "не ко времени".

"Мотивы просты. Эти ордена не являются памятником культуры и не несут никакой ценности для Одессы, а даже наоборот из-за них город стал изгоем. Это очень дискредитирует Одессу. К нам приезжали летом туристы и все спрашивали: что у вас делает орден Ленина" на площади?" — отметил Балинский.

Кроме того, из-за тяжести символы уже едва держались на плите, что представляло опасность для людей, которые там ходят.

"Эти сооружения очень тяжелые. Там сотни килограммов меди и они уже были на грани отпасть. Мы видели, что власти ничего не делают, поэтому это решение нужно было кому-то принять", — сказал активист.

Активист Владислав Балинский. Фото: Новости.

Сколько стоило снесение ордена активистам

Отметим, Историко-топонимическая комиссия уже давно приняла решение о ликвидации лица Ленина на "крыльях победы", но в горсовете заявляли, что на это не хватает средств. Тем временем одесским активистам, чтобы "оторвать" Ленина, понадобились только молоток, брусок деревянный и лом.

"Нам понадобились простые инструменты, которые есть у каждого мужчины дома, думаю, даже у Геннадия Труханова. Я предварительно пришел и осмотрел место, чтобы понять, что нужно взять. Мы подкладывали деревянный брусок, чтобы не повредить плитку", — добавил активист.

Убрали только с одной стороны

Лица Ленина "украшают" площадь с двух сторон. На мемориале "крыла победы" они размещены так, чтобы ордена видели те, кто едет в Аркадию и выезжающие оттуда. Активисты убрали только с одной стороны.

"Мы убрали Ленина только в одном месте. В другом оставили для власти, пусть покажут, как можно цивилизованно снять изображение идеолога советского режима", — сказал Владислав Балинский.

Кроме того, он сообщил, что правоохранительные органы ночью по приезду составили на него и Демьяна Ганула административные протоколы. Мужчин увезли в участок, где они написали объяснение своего поступка.

Что делать со снесенными орденами

По мнению Владислава Балинского, ордена нужно снять и перенести в музей. А еще лучше, эти 400 кг меди отдать на фронт, там они понадобятся.

"Там где-то 400 килограммов меди, их можно переплавить во что-то интересное для фронта, что поможет нашим военным", — отметил активист.