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В Одесі активісти демонтували зображення Леніна та радянську зірку — подробиці

7 вересня 2024 11:20
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Активісти демонтували радянські символи в Одесі на площі 10 квітня
Зображення Леніна та радянська зірка в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Вночі в Одесі активісти демонтували зображення Леніна та радянську зірку на площі 10 квітня. Вони пояснили свій вчинок небажанням влади прибрати російські символи з публічного простору. Ба більше, ордена уже самі відвалювалися й несли небезпеку для містян, які там прогулюються. 

Про це у суботу, 7 вересня, ексклюзивно в коментарі журналістам Новини.LIVE повідомив активіст Владислав Балінський

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За словами Владислава Балінського, Ленін на знесення чекав ще з 2015 року, з прийняттям закону про декомунізацію. Та для міської влади демонтаж був "не на часі".

"Мотиви — прості. Ці ордена не є пам'яткою культури й не несуть ніякої цінності для Одеси, а навіть навпаки через них місто стало ізгоєм. Це дуже дискредитує Одесу. До нас приїжджали влітку туристи й всі запитували: що у вас робить орден Леніна на площі?" — зазначив Балінський.

Окрім того, через важкість символи уже ледь трималися на плиті, що становило небезпеку для людей, які там ходять. 

"Ці споруди дуже важкі. Там сотні кілограмів міді й вони уже були на грані відпасти. Ми бачили, що влада нічого не робить, тому це рішення потрібно було комусь прийняти", — сказав активіст.

В Одесі активісти демонтували зображення Леніна та радянську зірку — подробиці - фото 1
Активіст Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштувало знесення ордену активістам

Зазначимо, Історико-топонімічна комісія уже давно ухвалила рішення щодо ліквідації обличчя Леніна на "крилах перемоги", але в міськраді заявляли, що на це бракує коштів. Тим часом одеським активістам, щоб "віддерти" Леніна знадобились тільки молоток, брусок дерев'яний та лом.

"Нам знадобилися прості інструменти, які є у кожного чоловіка вдома, думаю, навіть у Геннадія Труханова. Я попередньо прийшов і оглянув місце, щоб зрозуміти, що саме потрібно взяти. Ми підкладали дерев'яний брусок, щоб не пошкодити плитку", — додав активіст.

Прибрали тільки з одного боку

Обличчя Леніна "прикрашають" площу з двох боків. На меморіалі "крила перемоги" вони розміщені так, щоб ордена бачили ті хто їде в Аркадію і ті хто виїжджає звідти. Активісти прибрали тільки з одного боку.

"Ми прибрали Леніна тільки в одному місці. В іншому залишили для влади, нехай покажуть як можна цивілізовано зняти зображення ідеолога радянського режиму", — сказав Владислав Балінський. 

Окрім того, він повідомив, що правоохоронні органи вночі по приїзду склали на нього і Дем'яна Ганула адміністративні протоколи. Чоловіків відвезли у відділок, де вони написали пояснення свого вчинку. 

Що робити зі знесеними орденами

На думку Владислава Балінського, ордена, потрібно зняти та перенести до музею. А ще краще, ці 400 кілограмів міді віддати на фронт, там вони знадобляться.

"Там десь 400 кілограмів міді, їх можна переплавити у щось цікаве для фронту, що допоможе нашим військовим", — зазначив активіст.

В Одесі активісти демонтували зображення Леніна та радянську зірку — подробиці - фото 2
Площа 10-го квітня без орденів. Фото: соцмережі

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