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Не нехтуйте повітряними тривогами — у Чорному морі носії "Калібрів"

8 вересня 2024 11:27
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Загроза з Чорного моря сьогодні: росіяни вивели споряджений ракетоносій
Вихід ракети з бойового корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 8 вересня, російські військові вивели споряджений ракетоносій в Чорне море. Тому рівень небезпеки для південних регіонів України наразі дуже високий, не варто нехтувати тривогами.

Про це у вівторок, 8 вересня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі один ракетоносій з чотирма ракетами. В Азовському російські кораблі відсутні. У Середземному морі перебуває одне російське судно.

Не нехтуйте повітряними тривогами — у Чорному морі носії "Калібрів" - фото 1
Інформація про рух флоту Росії станом на 8 вересня. Фото: ВМС ЗС України

Рух Керченською протокою

Щодо проходу суден в інтересах загарбників, то через Керченську протоку за останню добу в інтересах Росії прохід здійснили п'ять суден до Чорного моря, при цьому два рухалося у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря пройшли аж вісім суден, з яких шість рухалося з Босфору.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (Проєкт 1164 "Атлант").

  • Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (Проєкт 2280.0 "Каракурт").

  • Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (Проєкт 12411М).

  • Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проєкт 636.3 "Варшавянка").

  • Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Які ракетоносії пошкодила Україна

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (Проєкт 2163.1 "Буян-М").

  • Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (Проєкт 1239 "Сивуч").

  • Атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе "Sea Baby" у Севастопольській бухті 14 вересня 2023 року. Корабель було відбуксовано на ремонт зі значними пошкодженнями.

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