Російські дрони знову атакували портову інфраструктуру України поблизу кордону з Румунією

Дрони у нічному небі. Фото: скриншот

Уранці 8 вересня російські дрони знову атакували портову інфраструктуру Одещини, розташовану біля кордону з Румунією. Військові сусідньої країни підіймати винищувачі F-16 для контролю повітряної ситуації.

Про це у неділю, 8 вересня, повідомили в Міністерстві національної оборони Румунії.

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Повідомлення Міноборони Румунії. Фото: скриншот

Міністерство національної оборони Румунії засудило дії Росії, наголосивши на невиправданості атак на цивільні об'єкти та порушеннях міжнародного права.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені Російською Федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні міністерства.

Повідомлення про БпЛА на території Румунії. Фото: скриншот

Російські дрони порушили кордон з Румунією

Національне військове командування центру Румунії відправило повідомлення RO-Alert жителям округів Тульча та Констанца про можливу небезпеку у зв'язку з атаками. О 2:25 два румунські винищувачі F-16 вилетіли з авіабази Борча 86 для контролю ситуації в повітрі. Радар спостереження зафіксував пересування дронів у повітряному просторі Румунії, після чого вони покинули національну територію.

Румунія шукає уламки дронів

Згідно з даними, ймовірно, один з дронів влучив у нежилий район поблизу міста Періправа. Станом на ранок 8 вересня Міноборони Румунії проводило пошуки уламків у цьому регіоні.