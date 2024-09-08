Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ночная атака на Одесчину — российский дрон предположительно попал в нежилой район в Румынии arrow

Ночная атака на Одесчину — российский дрон предположительно попал в нежилой район в Румынии

8 сентября 2024 10:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российские дроны снова атаковали портовую инфраструктуру Украины вблизи границы с Румынией
Дроны в ночном небе. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 8 сентября российские дроны снова атаковали портовую инфраструктуру Одесчины, расположенную у границы с Румынией. Военные соседней страны поднимают истребители F-16 для контроля воздушной ситуации.

Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.

Читайте также:
Ночная атака на Одесщину - российский дрон атаковал район в Румынии - фото 1
Сообщение Минобороны Румынии. Фото: скриншот

Министерство национальной обороны Румынии осудило действия России, отметив неоправданность атак на гражданские объекты и нарушения международного права.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении министерства.

Ночная атака на Одесщину - российский дрон атаковал район в Румынии - фото 2
Сообщения о БпЛА на территории Румынии. Фото: скриншот

Российские дроны нарушили границу с Румынией

Национальное военное командование центра Румынии отправило сообщение RO-Alert жителям округов Тульча и Констанца о возможной опасности в связи с атаками. В 2:25 два румынских истребителя F-16 вылетели из авиабазы Борча 86 для контроля ситуации в воздухе. Радар наблюдения зафиксировал передвижение дронов в воздушном пространстве Румынии, после чего они покинули национальную территорию.

Румыния ищет обломки дронов

Согласно данным, вероятно, один из дронов попал в необитаемый район близ города Периправа. На утро 8 сентября Минобороны Румынии проводило поиски обломков в этом регионе.

Также важные новости дня по теме:

Одесса самолет Румыния Одесская область обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы атака Шахед

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:33 Зеленский назвал количество авиабомб и ракет, которые Россия запустила по Украине за неделю

Срочная новость

10:23 В нескольких районах Киева раздались взрывы — что известно

10:20 Ночная атака на Одесчину — российский дрон предположительно попал в нежилой район в Румынии

10:20 Байден провел более 40% своего президентства в отпуске — в США подсчитали дни

10:14 Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

10:07 Россияне в течение суток обстреливали Харьковщину — в ОВА сообщили о погибших

10:07 Россияне нанесли авиаудар по Сумах — в ГСЧС показали ликвидацию последствий

09:57 Желающих приобрести Белгород-Днестровский порт не нашлось — комплекс снова выставили на продажу

09:53 В Воздушных силах назвали количество сбитых российских целей этой ночью

09:36 В Азербайджане заявили, что готовы помочь в мирных переговорах между Украиной и Россией

10:33 Зеленский назвал количество авиабомб и ракет, которые Россия запустила по Украине за неделю

Срочная новость

10:23 В нескольких районах Киева раздались взрывы — что известно

10:20 Ночная атака на Одесчину — российский дрон предположительно попал в нежилой район в Румынии

10:20 Байден провел более 40% своего президентства в отпуске — в США подсчитали дни

10:14 Ванат рассказал, что Ребров попросил его сделать в матче с Албанией

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

10:07 Россияне в течение суток обстреливали Харьковщину — в ОВА сообщили о погибших

10:07 Россияне нанесли авиаудар по Сумах — в ГСЧС показали ликвидацию последствий

09:57 Желающих приобрести Белгород-Днестровский порт не нашлось — комплекс снова выставили на продажу

09:53 В Воздушных силах назвали количество сбитых российских целей этой ночью

09:36 В Азербайджане заявили, что готовы помочь в мирных переговорах между Украиной и Россией

Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

Text

22:15 Республиканец Креншоу раскрыл планы Трампа по Украине в случае его победы на выборах

Text

19:57 США разрешат удары дальнобойным оружием по России — конгрессмены составили письмо

Text

13:25 Табах заявил, что у Украины украли 9 млрд долларов на оружие

Text

13:14 Эксперт оценил ход операции ВСУ в Курской области и назвал возможные последствия

Text

10:02 Табах объяснил, будет ли Россия иметь влияние на выборы президента США

6 сентября 2024
Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец