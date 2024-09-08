Российские дроны снова атаковали портовую инфраструктуру Украины вблизи границы с Румынией

Дроны в ночном небе. Фото: скриншот

Утром 8 сентября российские дроны снова атаковали портовую инфраструктуру Одесчины, расположенную у границы с Румынией. Военные соседней страны поднимают истребители F-16 для контроля воздушной ситуации.

Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии.

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Сообщение Минобороны Румынии. Фото: скриншот

Министерство национальной обороны Румынии осудило действия России, отметив неоправданность атак на гражданские объекты и нарушения международного права.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении министерства.

Сообщения о БпЛА на территории Румынии. Фото: скриншот

Российские дроны нарушили границу с Румынией

Национальное военное командование центра Румынии отправило сообщение RO-Alert жителям округов Тульча и Констанца о возможной опасности в связи с атаками. В 2:25 два румынских истребителя F-16 вылетели из авиабазы Борча 86 для контроля ситуации в воздухе. Радар наблюдения зафиксировал передвижение дронов в воздушном пространстве Румынии, после чего они покинули национальную территорию.

Румыния ищет обломки дронов

Согласно данным, вероятно, один из дронов попал в необитаемый район близ города Периправа. На утро 8 сентября Минобороны Румынии проводило поиски обломков в этом регионе.