Очередной аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского порта" запланирован на 16 сентября

"Белгород-Днестровский морской торговый порт". Фото: Prozorro.Sale

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины объявило очередной аукцион по продаже "Белгород-Днестровского морского торгового порта". Аукцион состоится 16 сентября 2024 года со стартовой ценой вдвое сниженной по сравнению с предыдущим несостоявшимся аукционом.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-портала Prozorro.Sale.

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Стартовая цена объекта составляет — 88 986 246, а предыдущая была 177 972 492 гривен. Покупатель, кроме приобретения порта, обязуется погасить задолженность по заработной плате, налогам и уплатить НДС в размере 20% от финальной стоимости объекта. Долг порта на конец сентября 2023 года составлял 105,5 миллиона гривен.

Белгород-Днестровский порт: что известно

Основной деятельностью государственного предприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт" есть вспомогательное обслуживание водного транспорта. Порт специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатков, металлопродукции и зерновых грузов.

Какой имущественный комплекс порта

Имущественный комплекс предприятия занимает территорию площадью 64,4 га в Белгороде-Днестровском и Заливе. В его состав входят девять судов, четыре теплотяги, 18 портальных кранов, 47 транспортных средств и другое оборудование.

Отметим, что Фонд госимущества уже восемь раз выставлял на приватизацию единый имущественный комплекс порта , однако ни разу не нашлось желающих его приобрести.