Черговий аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського порту" запланований на 16 вересня

"Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Фото: Prozorro.Sale

Регіональне відділення Фонду державного майна України оголосило черговий аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Аукціон відбудеться 16 вересня 2024 року зі стартовою ціною вдвічі зниженою порівняно з попереднім аукціоном, що не відбувся.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Prozorro.Sale.

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Більше про аукціон

Стартова ціна об'єкта становить — 88 986 246, а попередня була 177 972 492 гривні. Покупець, окрім придбання порту, зобов'язується погасити заборгованість із заробітної плати, податків та сплатити ПДВ у розмірі 20% від фінальної вартості об'єкта. Борг порту станом на кінець вересня 2023 року становив 105,5 мільйона гривень.

Білгород-Дністровський порт: що відомо

Основною діяльністю державного підприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" є допоміжне обслуговування водного транспорту. Порт спеціалізується на перевантаженні лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів.

Який майновий комплекс порту

Майновий комплекс підприємства займає територію площею 64,4 гектара у Білгороді-Дністровському та Затоці. У його склад входять дев'ять суден, чотири теплотяги, 18 портальних кранів, 47 транспортних засобів та інше обладнання.

Зазначимо, що Фонд держмайна вже вісім разів виставляв на приватизацію єдиний майновий комплекс порту, однак жодного разу не знайшлося охочих його придбати.