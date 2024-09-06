Загроза для росіян у Чорному морі: порт Новоросійська під прицілом

Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗС України. Фото: Ukraine Madia Center

Новоросійськ залишається останнім значним портом базування російських військових у Чорному морі. Водночас Україна прагне мінімізувати присутність окупантів у цьому регіоні, однак офіційної інформації від наших військових щодо начебто атаки дронів на порт наразі не надходило.

Про це заявив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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"Новоросійськ є фактично останнім форпостом так званого Чорноморського флоту в Чорному морі. Було б ідеально, якби вони взагалі зникли з цієї акваторії, і ми робимо все, щоб так воно і було", — зазначив Плетенчук.

Щодо повідомлень про появу надводних дронів біля Новоросійська та попередження місцевої влади для жителів не наближатися до моря, речник зауважив, що офіційної інформації про деталі атаки поки що немає. Проте, мери прибережних міст закликають жителів до обережності.

Атака на порт Новоросійська: що відомо

Вранці 5 вересня у Новоросійську місцеві жителі повідомили про серію вибухів. Зазначалось про нібито відбиття атаки морських дронів. За даними російських ЗМІ, у місті було чути стрілянину. Місцева влада своєю чергою закликала жителів першої берегової лінії не виходити на вулицю.

"Сховайтеся в кімнаті, вікна якої не виходять на море або в приміщеннях без вікон із суцільними стінами", — написав міський голова Новоросійська Андрій Кравченко.

Допис Кравченка. Фото: скриншот

Також місцеві пабліки поширювали інформацію про те, що пляжну зону та ділянку набережної закрили для відвідувань. Це відбулося у зв'язку із роботою саперів.