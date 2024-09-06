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Віз цілу партію навушників з-за кордону — на митниці Одещини зупинили контрабанду

6 вересня 2024 14:54
Верзілова Єлизавета - редактор
Контрабанда з Румунії: на КПП Одещини вилучили партію навушників
Митник перевіряє транспортний засіб. Ілюстративне фото: УНІАН
Верзілова Єлизавета - редактор

На КПП "Орлівка" Одеської області митники виявили у одного з подорожуючих цілу партію навушників AirPods Pro. Увесь товар у чоловіка вилучили, а на порушника склали адмінпротокол.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Допис митників. Фото: скриншот

Деталі інциденту

Українець пояснив митникам, що знайомі в Румунії попросили доставити його партію навушників в Україну. Але ані чеків, ані документів щодо вартості товару не надали. Тож чоловік сховав усю технику серед особистих речей — усього близько десяти одиниць

  • На КПП
    Контрабандні навушники. Фото: Одеська митниця
  • AirPods Pro з Румунії
    Митники виявили навушники серед особистих речей чоловіка. Фото: Одеська митниця
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    Розпакований товар. Фото: Одеська митниця
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    Зворотня сторона навушників. Фото: Одеська митниця
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Яке покарання

За фактом недекларування товарів, вартість яких перевищує 500 євро та підлягає оподаткуванню митними платежами, складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 2 с. 471 Митного кодексу України. Усі навушники тимчасово працівники ДМС вилучили. Чоловік має сплатити третину від їхньої вартості.

Одеса обшуки контрабанда Румунія Митна служба штраф Одеська область Новини Одеси митниця навушники

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