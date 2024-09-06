Контрабанда из Румынии: на КПП Одесчины изъяли партию наушников

Таможенник проверяет транспортное средство. Иллюстративное фото: УНИАН

На КПП "Орловка" Одесской области таможенники обнаружили у одного из путешествующих целую партию наушников AirPods Pro. Весь товар у мужчины изъяли, а на нарушителя составили админпротокол.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Сообщение таможенников. Фото: скриншот

Детали инцидента

Украинец объяснил таможенникам, что знакомые в Румынии попросили доставить его партию наушников в Украину. Но ни чеков, ни документов о стоимости товара не предоставили. Человек спрятал всю технику среди личных вещей — всего около десяти единиц.

Контрабандные наушники. Фото: Одесская таможня

Таможенники обнаружили наушники среди личных вещей мужчины. Фото: Одесская таможня

Распакованный товар. Фото: Одесская таможня

Обратная сторона наушников. Фото: Одесская таможня 1/4 ​ 4

Какое наказание

По факту недекларирования товаров, стоимость которых превышает 500 евро и подлежит обложению таможенными платежами, составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 2 с. 471 Таможенного кодекса Украины. Все наушники временно работники ГТС изъяли. Мужчина должен заплатить треть от их стоимости.