В Одессе двор и дома затапливает водой из канализации

Мужчина пытается убрать воду со двора в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Хаджибейском районе Одессы затапливает двор и дома из-за прорыва канализации. Люди ждут помощи уже более суток, однако местные службы не спешат ехать на вызов.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE сообщила жительница дома.

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4 сентября после сильного ливня во двор дома по ул. Кустанайской начала прибывать вода. Поначалу жильцы подумали, что это просто дождевые воды, но впоследствии оказалось, что из люков вытекает канализация.

"Сначала мы думали, что это просто дождь. Но когда вышли на улицу, увидели, что из люка во дворе начал бить фонтан канализационных вод. Вода поднялась на 40-50 сантиметров ", — рассказала жительница Виктория.

По ее словам, люди пытались решить проблему своими силами, откачивая воду насосом. Тем не менее, проблема не исчезла, и жители продолжают бороться с последствиями прорыва.

Затопленный двор в Одессе. Фото: Новини.LIVE

До сих пор ждут коммунальщиков

Вечером того же дня женщина обратилась в коммунальные службы с просьбой направить бригаду для разрешения ситуации, однако никакой помощи до сих пор не предоставлено.

"Нам сказали, что приедут, но прошло уже 36 часов, а ни одна машина так и не появилась. Мы вызывали частных ассенизаторов, но продолжаем откачивать воду самостоятельно", — отметила она.

Вода с канализации во дворе одесситов. Фото: Фото: Новини.LIVE

По словам Виктории, на коллекторе произошел обвал, и решение проблемы может занять от четырех до пяти дней. Жители жалуются на отсутствие какой-либо помощи, а также на то, что это создает для них финансовые и физические трудности.

"Мы продолжаем откачивать воду из канализации ковшами, когда выключают свет, и это очень трудно делать самостоятельно. Проблема есть не только у нас, соседние дома также затоплены ", — добавила Виктория.

Сейчас одесситы продолжают ждать помощи. В то же время люди опасаются, что через несколько дней проблема может еще больше усложниться.

Люди сами собирают воду. Фото: Фото: Новини.LIVE

Реакция "Инфоксводоканала"

Новини.LIVE связались с руководителем пресс-службы "Инфоксводоканал" Сергеем Чабаном, который отметил, что на место направлена бригада специалистов, которая будет помогать решать проблему с канализацией. Сергей отметил, что проблема — локальная и пока нет информации по ее причине.