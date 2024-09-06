В Одесі подвір'я та будинки затоплює водою з каналізації

Каналізація б'є струмком — в Одесі людей затоплюють стічні води
У Хаджибейському районі Одеси затоплює подвір'я і будинки через прорив каналізації. Люди чекають на допомогу вже понад добу, проте місцеві служби не спішать їхати на виклик.
Про це в коментарі для Новини.LIVE повідомила мешканка будинку.
Калюжі зі стічних вод
4 вересня після сильної зливи у подвір'я будинку на вул. Кустанайській почала прибувати вода. Спочатку мешканці подумали, що це просто дощові води, але згодом виявилося, що з люків витікає каналізація.
"Спочатку ми думали, що це просто дощ. Але коли вийшли на вулицю, побачили, що з люка на подвір'ї почав бити фонтан каналізаційних вод. Вода піднялася на 40-50 сантиметрів", — розповіла мешканка Вікторія.
За її словами, люди намагалися вирішити проблему самотужки, відкачуючи воду насосом. Попри це, проблема не зникла, і мешканці продовжують боротися з наслідками прориву.
Досі чекають на комунальників
Ввечері того ж дня жінка звернулася до комунальних служб з проханням направити бригаду для вирішення ситуації, проте жодної допомоги досі не надано.
"Нам сказали, що приїдуть, але пройшло вже 36 годин, а жодна машина так і не з'явилася. Ми викликали приватних асенізаторів, але продовжуємо відкачувати воду самостійно", — зазначила вона.
За словами Вікторії, на колекторі стався обвал, і вирішення проблеми може зайняти від чотирьох до п'яти днів. Мешканці скаржаться на відсутність будь-якої допомоги, а також на те, що це створює фінансові та фізичні труднощі для них.
"Ми продовжуємо відкачувати воду з каналізації ковшами, коли вимикають світло, і це дуже важко робити самотужки. Проблема є не лише у нас, сусідні будинки також затоплені", — додала Вікторія.
Зараз одесити продовжують чекати на допомогу. Водночас люди побоюються, що за кілька днів проблема може ще більше ускладнитися.
Реакція "Інфоксводоканалу"
Новини.LIVE зв'язались із керівником пресслужби "Інфоксводоканал" Сергієм Чабаном, який зазначив, що на місце направлена бригада фахівців, яка допомагатиме вирішувати проблему з каналізацією. Сергій зазначив, що проблема — локальна та наразі немає інформації щодо її причини.
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