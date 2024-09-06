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Каналізація б'є струмком — в Одесі людей затоплюють стічні води

6 вересня 2024 14:26
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі подвір'я та будинки затоплює водою з каналізації
Чоловік намагається усунути воду з подвір'я в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

У Хаджибейському районі Одеси затоплює подвір'я і будинки через прорив каналізації.  Люди чекають на допомогу вже понад добу, проте місцеві служби не спішать їхати на виклик.

Про це в коментарі для Новини.LIVE повідомила мешканка будинку.

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Калюжі зі стічних вод

4 вересня після сильної зливи у подвір'я будинку на вул. Кустанайській почала прибувати вода. Спочатку мешканці подумали, що це просто дощові води, але згодом виявилося, що з люків витікає каналізація.

"Спочатку ми думали, що це просто дощ. Але коли вийшли на вулицю, побачили, що з люка на подвір'ї почав бити фонтан каналізаційних вод. Вода піднялася на 40-50 сантиметрів", — розповіла мешканка Вікторія. 

За її словами, люди намагалися вирішити проблему самотужки, відкачуючи воду насосом. Попри це, проблема не зникла, і мешканці продовжують боротися з наслідками прориву. 

Затоплення в Одесі
Затоплене подвір'я в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Досі чекають на комунальників

Ввечері того ж дня жінка звернулася до комунальних служб з проханням направити бригаду для вирішення ситуації, проте жодної допомоги досі не надано.

"Нам сказали, що приїдуть, але пройшло вже 36 годин, а жодна машина так і не з'явилася. Ми викликали приватних асенізаторів, але продовжуємо відкачувати воду самостійно", — зазначила вона.

Каналізація б'є струмком — в Одесі людей затоплюють стічні води - фото 2
Вода з каналізації на подвір'ї одеситів. Фото: Новини.LIVE

За словами Вікторії, на колекторі стався обвал, і вирішення проблеми може зайняти від чотирьох до п'яти днів. Мешканці скаржаться на відсутність будь-якої допомоги, а також на те, що це створює фінансові та фізичні труднощі для них.

"Ми продовжуємо відкачувати воду з каналізації ковшами, коли вимикають світло, і це дуже важко робити самотужки. Проблема є не лише у нас, сусідні будинки також затоплені", — додала Вікторія.

Зараз одесити продовжують чекати на допомогу. Водночас люди побоюються, що за кілька днів проблема може ще більше ускладнитися.

Каналізація б'є струмком — в Одесі людей затоплюють стічні води - фото 3
Люди самі збирають воду. Фото: Новини.LIVE

Реакція "Інфоксводоканалу"

Новини.LIVE зв'язались із керівником пресслужби "Інфоксводоканал" Сергієм Чабаном, який зазначив, що на місце направлена бригада фахівців, яка допомагатиме вирішувати проблему з каналізацією. Сергій зазначив, що проблема — локальна та наразі немає інформації щодо її причини.

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