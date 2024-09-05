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Хотіли вивезти понад 100 тис. доларів через КПП на Одещині

5 вересня 2024 13:54
Верзілова Єлизавета - редактор
На КПП Одещини митники вилучили 100 тис. доларів: деталі
Митна перевірка транспорту. Ілюстративне фото: УНІАН
Верзілова Єлизавета - редактор

Митники Одеської області виявили спробу незаконного вивозу валюти під час огляду автобуса, який прямував до Стамбула. Водій разом із пасажиркою сховали в салоні транспорту понад 100 тисяч доларів,  однак митники вилучили увесь незадекларований надлишок.

Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Допис митниці. Фото: скриншот

Подробиці інциденту

На КПП "Орлівка" у салоні автобуса митники під час перевірки знайшли 118 тисяч доларів. Гроші були загорнуті у поліетилен і ретельно заховані — власники коштів помістили їх на дно холодильника під продуктами та пляшками з водою. 

Понад 100 тис. доларів через КПП "Орлівка"
Незадекларована валюта. Фото: Одеська митниця

Як стало відомо, 78 тисяч доларів належали водію автобуса, а ще 40 тисячпасажирці, яка їхала як супроводжуюча особа. Документів, що підтверджують зняття цих коштів із рахунків, у них не було, що є порушенням митних правил.

Дії митників

За порушення митного законодавства митники склали протоколи на обох громадян. Їм повернули суму в розмірі еквіваленту 10 тисяч євро кожному, а решту, що за курсом Нацбанку становить майже 4 мільйони гривень, вилучили. Справа буде передана до суду.

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