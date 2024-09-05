На КПП Одещини митники вилучили 100 тис. доларів: деталі

Хотіли вивезти понад 100 тис. доларів через КПП на Одещині
Митники Одеської області виявили спробу незаконного вивозу валюти під час огляду автобуса, який прямував до Стамбула. Водій разом із пасажиркою сховали в салоні транспорту понад 100 тисяч доларів, однак митники вилучили увесь незадекларований надлишок.
Про це у четвер, 5 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської митниці.
Подробиці інциденту
На КПП "Орлівка" у салоні автобуса митники під час перевірки знайшли 118 тисяч доларів. Гроші були загорнуті у поліетилен і ретельно заховані — власники коштів помістили їх на дно холодильника під продуктами та пляшками з водою.
Як стало відомо, 78 тисяч доларів належали водію автобуса, а ще 40 тисяч — пасажирці, яка їхала як супроводжуюча особа. Документів, що підтверджують зняття цих коштів із рахунків, у них не було, що є порушенням митних правил.
Дії митників
За порушення митного законодавства митники склали протоколи на обох громадян. Їм повернули суму в розмірі еквіваленту 10 тисяч євро кожному, а решту, що за курсом Нацбанку становить майже 4 мільйони гривень, вилучили. Справа буде передана до суду.
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