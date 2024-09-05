На КПП Одесской области таможенники изъяли 100 тыс. долларов: детали

Таможенная проверка транспорта. Иллюстративное фото: УНИАН

Таможенники Одесской области обнаружили попытку незаконного вывоза валюты во время осмотра следовавшего в Стамбул автобуса. Водитель вместе с пассажиркой спрятали в салоне транспорта более 100 тысяч долларов, однако таможенники изъяли весь незадекларированный излишек.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службеОдесской таможни.

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Подробности инцидента

На КПП "Орловка" в салоне автобуса таможенники в ходе проверки обнаружили 118 тысяч долларов. Деньги были завернуты в полиэтилен и тщательно спрятаны – владельцы средств поместили их на дно холодильника под продуктами и бутылками с водой.

Незадекларированная валюта. Фото: Одесская таможня

Как стало известно, 78 тысяч долларов принадлежали водителю автобуса, а еще 40 тысяч — пассажирке, которая ехала как сопровождающее лицо. Документов, подтверждающих снятие этих средств со счетов, у них не было, что нарушение таможенных правил.

Действия таможенников

За нарушение таможенного законодательства таможенники составили протоколы обоих граждан. Им вернули сумму в размере эквивалента 10 тысяч евро каждому, а остальное, что по курсу Нацбанка составляет почти 4 миллиона гривен, изъяли. Дело будет передано в суд.