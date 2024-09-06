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Новороссийск является последним форпостом Черноморского флота РФ — ВМС о дроновой атаке на порт

6 сентября 2024 15:26
Верзилова Єлизавета - редактор
Угроза для россиян в Черном море: порт Новороссийска под прицелом
Дмитрий Плетенчук, представитель ВМС ВС Украины. Фото: Ukraine Madia Center
Верзилова Єлизавета - редактор

Новороссийск остается последним крупным портом базирования российских военных в Черном море. В то же время Украина стремится минимизировать присутствие кафиров в этом регионе, однако официальной информации от наших военных о якобы атаке дронов на порт пока не поступало.

Об этом заявил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Новороссийск является фактически последним форпостом так называемого Черноморского флота в Черном море. Было бы идеально, если бы они вообще исчезли из этой акватории, и мы делаем все, чтобы так оно и было", — отметил Плетенчук.

Относительно сообщений о появлении надводных дронов возле Новороссийска и предупреждении местных властей для жителей не приближаться к морю, спикер отметил, что официальной информации о деталях атаки пока нет. Тем не менее, мэры прибрежных городов призывают жителей к осторожности.

Атака на порт Новороссийска: что известно

Утром 5 сентября в Новороссийске местные жители сообщили о серии взрывов. Отмечалось о якобы отражении атаки морских дронов. По данным российских СМИ, в городе была слышна стрельба. Местные власти в свою очередь призвали жителей первой береговой линии не выходить на улицу.

"Спрячитесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами", — написал городской голова Новороссийска Андрей Кравченко.

Новороссийск является последним форпостом Черноморского флота РФ — ВМС о дроновой атаке на порт - фото 1
Сообщение Кравченко. Фото: скриншот

Также местные паблики распространяли информацию о том, что пляжную зону и участок набережной закрыли для посещений. Это произошло в связи с работой саперов.

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