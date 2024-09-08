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Не пренебрегайте воздушными тревогами — в Черном море носители "Калибров"

8 сентября 2024 11:27
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Угроза из Черного моря сегодня: россияне вывели снаряженный ракетоноситель
Выход ракеты из боевого корабля. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро воскресенья 8 сентября российские военные вывели снаряженный ракетоноситель в Черное море. Поэтому уровень опасности для южных регионов Украины очень высок, не стоит пренебрегать тревогами.

Об этом во вторник, 8 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море один ракетоноситель с четырьмя ракетами. В Азовском русские корабли отсутствуют. В Средиземном море находится одно русское судно.

Не пренебрегайте воздушными тревогами - в Черном море носители "Калибров" - фото 1
Информация о движении флота России по состоянию на 8 сентября. Фото: ВМС ВС Украины

Движение по Керченскому проливу

Что касается прохода судов в интересах захватчиков, то через Керченский пролив за последние сутки в интересах России проход совершили пять судов к Черному морю, при этом два двигались в направлении пролива Босфор. До Азовского моря прошли восемь судов, из которых шесть двигалось из Босфора.

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

  • Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

  • Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

  • Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

  • Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

  • Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").

  • Атакован надводными беспилотными катерами-камикадзе Sea Baby в Севастопольской бухте 14 сентября 2023 года. Корабль был отбуксирован на ремонт со значительными повреждениями.

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