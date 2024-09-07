Черноморский флот России перебазировался в Новороссийск, охраняя сам себя – Сергей Братчук

Российские ракетоносители в порту Новороссийска. Фото иллюстративное: росСМИ

Черноморский флот России перебазировался в Новороссийск, и теперь основное внимание захватчиков сосредоточено на охране ракетоносителей. Однако, хотя оккупанты не выводят корабли в Черное море, но они остаются угрозой из-за возможности ракетных атак "Калибрамы".

Об этом в субботу, 7 августа, в интервью 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

Российские корабли не выходят в море

По его словам, корабли российского флота фактически не выходят в море, а приоритет остается обеспечением безопасности ракетоносителей и логистикой их снаряжения для последующих ракетных атак "Калибрамы".

"Подводная лодка России выполняет боевое дежурство, прикрывая базу в Новороссийске, но самостоятельно она не действует в Азовском море более двух недель", — подчеркнул Братчук.

Оккупанты пытаются атаковать остров Змеиный

На Юге также наблюдается активность русской тактической и стратегической авиации. Сергей Братчук рассказал, что до освобождения острова Змеиного и вышек Бойко российские войска обустраивали там свои РЛС для разведки. Россия пытается атаковать эти объекты авиационными ракетами, но безрезультатно.

"Враг обустроил там свои "глаза" и "уши", установил радиолокационные системы (РЛС) и другие военные объекты, позволявшие проводить разведку на Юге Украины", — подчеркнул Братчук.

После того как Украина освободила эти территории, российские войска потеряли важные стратегические пункты, и сейчас нет возможности вернуть их под свой контроль. Однако они пытаются атаковать эти объекты с помощью авиационных ракет, хотя, как отмечает Братчук, целям они не наносят существенного вреда.