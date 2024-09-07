Росія посилює терористичні атаки дронами та ракетами

Речник УДА "Південь" Сергій Братчук. Фото: скриншот

Росія продовжує свою тактику терору проти України, атакуючи міста і ключову інфраструктуру дронами та ракетами. Ворог цілеспрямовано б'є по логістичних маршрутах та енергетичних об'єктах, намагаючись створити шоковий стан у суспільстві та завдати шкоди європейським партнерам України.

Про це у суботу, 7 вересня, в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, з початку серпня фіксується збільшення постачання військових вантажів з Ірану, зокрема дронів-камікадзе "Шахед". Хоча рівень виробництва цих дронів у Росії ще не стабільний, використання БпЛА залишається загрозою для українських міст і критичної інфраструктури.

"Перевозили все це з Ірану до Московії і пішло накопичення. Тому що літо відносно спокійно пройшло, звичайно можемо говорити про те, що ворог атакував "шахедами" фактично ж кожен день, але це не були такі масові атаки. А почалося все фактично вже 26 го і знову таки це терор це удари по енергетиці нашій відповідно", — сказав військовий.

Окрім атак на цивільні об'єкти, Росія активно завдає ударів по логістичних маршрутах та газосховищах, що мають значення не лише для України, але й для Європи. Особливо помітні удари по гуманітарних коридорах.

"На півдні зокрема у нас я бачу намагання вдарити по логістиці. Тому що у нас коли був ракетний удар там було пошкоджено, навіть не пошкоджено, а знищено понад 40 вантажівок. Це ті вантажівки які

працювали саме оцих гуманітарних коридорах, і перевозили відповідні вантажі. Вони не були військово ми об'єктами", — додав Братчук.

Також, за словами Сергія Братчука, відзначається зміна у тактиці використання "Шахедів" — вони стали легшими та мають більший запас пального, що дозволяє їм долати довші відстані. Атаки продовжуються по всій території України, від Львова до півдня країни. Росія намагається вдарити по енергетичній інфраструктурі та стратегічно важливих об'єктах, а також створювати тиск на українських союзників, зокрема через удари по газових сховищах.