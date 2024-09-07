Одеська область стала лідером українського виноробства

Площа виноградників у Одеській області одна з найбільших серед регіонів України. Фото: Новини.LIVE

Вже зараз в Одеській області зосереджено понад 60% всього виноробства України. А нові ініціативи та підтримка цієї галузі дозволять одеським виробникам завойовувати європейські ринки.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Степан Чернявський.

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Стартові умови

Одеська область є лідером виробництва виноматеріалів в Україні і значно випереджає за цим показником інші регіони. Крім власного виробництва, регіон прийняв потужності, що евакуювалися з окупованих Росією територій. Завдяки цьому лише за останні два роки 63% виробництва вина в Україні припадає саме на Одещину – навіть враховуючи неврожай минулого сезону.

Підтримка виноробів

За словами Степана Чернявського, тиждень тому Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що наближає Україну до стандартів Євросоюзу у виробництві винограду й продуктів з нього.

"Він дасть можливість нам виходити на європейські ринки І також він врегулює питання реєстрації садів та виноградників. Тобто ми наводимо лад, якого раніше не було", — переконаний депутат.

Крім того, з минулого року виробники вина можуть отримати від держави кредит на відкриття своєї справи за пільговою програмою 5-7-9. А гастрономічний тур "Дорога вина та смаку Української Бессарабії" допомагає популяризувати виноробний сектор у регіоні.