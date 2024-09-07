Одесская область стала лидером украинского виноделия

Площадь виноградников в Одесской области одна из самых больших среди регионов Украины. Фото: Новини.LIVE

Уже сейчас в Одесской области сосредоточено более 60% всего виноделия Украины. Новые инициативы и поддержка этой отрасли позволят одесским производителям завоевывать европейские рынки.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Степан Чернявский.

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Стартовые условия

Одесская область является лидером производства виноматериалов в Украине и значительно опережает другие регионы. Кроме собственного производства, регион принял мощности, эвакуируемые с оккупированных Россией территорий. Благодаря этому только за последние два года 63% производства вина в Украине приходится именно на Одесчину — даже учитывая неурожай в прошлом сезоне.

Поддержка виноделов

По словам Степана Чернявского, неделю назад Верховная Рада приняла законопроект, приближающий Украину к стандартам Евросоюза в производстве винограда и продуктов из него.

"Он позволит нам выходить на европейские рынки И также он урегулирует вопрос регистрации садов и виноградников. То есть, мы наводим порядок, которого раньше не было", — убежден депутат.

Кроме того, с прошлого года производители вина могут получить от государства кредит на открытие своего дела по льготной программе 5-7-9. А гастрономический тур "Дорога вина и вкуса Украинской Бессарабии" помогает популяризировать винодельческий сектор в регионе.