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Бизнес во время войны — Одесчина стала центром украинского виноделия

7 сентября 2024 15:54
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесская область стала лидером украинского виноделия
Площадь виноградников в Одесской области одна из самых больших среди регионов Украины. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Уже сейчас в Одесской области сосредоточено более 60% всего виноделия Украины. Новые инициативы и поддержка этой отрасли позволят одесским производителям завоевывать европейские рынки.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Степан Чернявский.

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Стартовые условия

Одесская область является лидером производства виноматериалов в Украине и значительно опережает другие регионы. Кроме собственного производства, регион принял мощности, эвакуируемые с оккупированных Россией территорий. Благодаря этому только за последние два года 63% производства вина в Украине приходится именно на Одесчину — даже учитывая неурожай в прошлом сезоне.

Поддержка виноделов

По словам Степана Чернявского, неделю назад Верховная Рада приняла законопроект, приближающий Украину к стандартам Евросоюза в производстве винограда и продуктов из него.

"Он позволит нам выходить на европейские рынки И также он урегулирует вопрос регистрации садов и виноградников. То есть, мы наводим порядок, которого раньше не было", — убежден депутат.

Кроме того, с прошлого года производители вина могут получить от государства кредит на открытие своего дела по льготной программе 5-7-9. А гастрономический тур "Дорога вина и вкуса Украинской Бессарабии" помогает популяризировать винодельческий сектор в регионе.

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16:31 В Турции произошло мощное землетрясение — люди напуганы

16:30 Какая ситуация с загрязненными реками возле Киева — объяснение Минокружающей среды

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

16:29 Россия увеличила поставки грузов из Ирана, — Братчук

16:23 Болгария и Германия заключили соглашение о совместной закупке систем Iris-T

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