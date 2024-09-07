На Варненской отремонтируют территориальный центр предоставления услуг

Территориальный центр социального обслуживания Киевского района Одессы. Фото: скриншот из google/maps

Территориальный центр социального обслуживания (оказания социальных услуг) Киевского района Одессы объявил тендер на проведение ремонтных работ в здании заведения. Работы планируют сделать до конца 2025 года, а их стоимость оценена более чем в 9 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о закупке

По информации открытого аукциона предложения можно подавать до 21 сентября, а 26 ожидается проведение аукциона в формате открытых торгов с особенностями. Подрядчик, который будет избран, должен произвести капремонт укрытия до 31 декабря следующего года. На работу готовы потратить 9 050 582 грн, а средства возьмут из местного бюджета. Капремонт будут выполнять в здании по улице Варненская, 7б.

Что планируют сделать

В настоящее время в смете отмечено более 300 видов работ. Там предусмотрено укрепление стен и фундамента здания, проведение внутренней отделки, обустройство помещений с установкой коммуникаций и необходимого оборудования. Также подрядчик должен выполнить работы по озеленению и благоустройству прилегающей территории.