Как Одесщина борется с российским телесигналом и развивает инфраструктуру

Антенны устройств подавления радиосигналов. Фото иллюстративное: caves.by

На приграничных территориях Одесчины идет установка новых башен для борьбы с российским телесигналом. Кроме этого, начато строительство новой линии электропередачи, чтобы избавиться от зависимости от Молдовы.

Об этом в пятницу, 6 сентября, в интервью "Укринформу" рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Блокировка российского телесигнала

Глава Одесской областной военной администрации сообщил, что на приграничных зонах Одесчины с Приднестровьем продолжаются работы по установке телекоммуникационных башен. Эти меры призваны вытеснить русский телесигнал из южных районов.

"Госспецсвязь над этим работает, они завершают установку 13 башен вдоль границы с Приднестровьем и будут их тестировать. Но случается, что сигнал включается из Крыма и Румынии", — говорит Олег Кипер.

Строительство новой ЛЭП

Кроме телекоммуникаций, по его словам, ведутся работы по строительству новой линии электропередачи на юг области, чтобы снизить зависимость от молдавской электроэнергии. ЛЭП будет проходить через плавни в Маяках.

"Наша система электроснабжения, построенная во времена СССР, такова, что в часть нашей области электричество идет из Молдовы. Мы хотим замкнуть это направление, чтобы не быть зависимыми от МолДРЭС, что в Приднестровье. На сегодня уже идут работы по прокладке новой линии, она пройдет именно через Паланку. Проект о дороге был раньше", — добавил глава ОВА.

Новая дорога через Паланку

Кроме этого Олег Кипер отметил, что подал на рассмотрение Кабмина и проект строительства новой транзитной дороги через Молдову. За ним этот путь должен выходить на Белгород-Днестровский район.

"Мы немного разгрузили Паланку за счет создания площадки для грузовиков, где их проверяют и дальше они идут транзитом по отдельной полосе. До этого бывало и такое, что люди в очередях простаивали по 10 часов. Дорога в Измаил занимала по времени, как за границу", — сказал Кипер.

По словам главы ОВА, строительство новой дороги и ЛЭП выполняется под руководством Укрэнерго и Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, без использования областного бюджета. Хотя точный срок завершения проекта зависит от строительства ЛЭП, ожидается, что новая инфраструктура значительно улучшит условия жизни в регионе.