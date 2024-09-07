Одесщина сэкономила 602 млн. грн на тендерах благодаря работе ОВА

Деньги в кошельке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Благодаря работе рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" при Одесской ОВА общины региона сэкономили более 602 миллионов гривен. Эти средства могли быть потеряны из-за переплат на тендерных закупках.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

По словам Олега Кипера, эти средства будут направлены на более рациональные затраты, в том числе, на поддержку Вооруженных Сил Украины.

"Именно такую сумму заблокировала рабочая группа "Прозрачность и подотчетность" при Одесской ОВА, чтобы вернуть средства обратно в бюджеты для более рациональных расходов, чтобы каждая гривна использовалась максимально эффективно, а сэкономленные средства могли работать для обеспечения Вооруженных Сил Украины и поддержки наших воинов", — написал глава ОВА.

Он также сообщил, что на последнем заседании группы было рассмотрено 25 тендерных закупок, из которых 4 отменены на общую сумму 17 565 352 гривен. Кроме того, были приняты меры по снижению стоимости закупок, что позволило сэкономить еще 6 808 606 гривен. Приостановлено финансирование на сумму 30 410 584 гривен для 5 городских дорог.