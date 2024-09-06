Одеська область отримала генератори від ЄС

Медики Одещини отримали нові генератори від ЄС

Партію генераторів від ЄС вже розподілили між громадами. Їх отримали медики, комунальники і навіть працівники радіо й телебачення. Обласна влада переконана, що це посилить "енергетичну стабільність" регіону.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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Європейський Союз передав Одеській області нову партію генераторів. Частину з них передали комунальним підприємствам, які забезпечують водопостачання і водоочищення.

Також генератори отримали 12 медичних закладів, ЦНАПи у Білгород-Дністровському, Болградському та Роздільнянському районах і Одеська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Нагадаємо, в Одесі наприкінці осені очікують на прибуття газопоршневих машин від міста-побратима Йокогама в Японії. Міська влада запевняє, що це дозволить забезпечити безперебійне електропостачання.