Зима в Украине 2024 - овощей и фруктов может не быть вообще - аграрий

Аграрии работают в поле. Фото: Новини.LIVE

За несколько лет аграрный сектор нашей страны переживает немало испытаний: война, засуха и постоянные отключения света. В частности, последнее влияет не только на обслуживание полей, но и на содержание продукции в надлежащих условиях до последующей посевной или экспорта. Но в прошлом году наша страна уже столкнулась с проблемой вывоза товара через границы. Не грозит ли ее повторение сейчас?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с заместителем председателя Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Степаном Чернявским.

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Экспорт зерновых

За два с половиной года войны Украина разработала механизмы и безопасные пути транспортировки своей продукции за границу. По словам нардепа Степана Чернявского, полноценное возобновление экспорта стало возможным из-за планомерного уничтожения флота РФ, что позволяет гражданским судам свободно ходить по Черному морю.

"Порты Большой Одессы уже работают, наладился коридор, он стабильно работает. И я сегодня не вижу проблем с реализацией продукции. И все, что у нас остается, — это незначительная доля экспорта, которая осуществляется сухопутно. Однако все же большинство товара транспортируется именно морем, потому что это наиболее выгодный и безопасный для нас путь", — отмечает заместитель председателя Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Степан Чернявский.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Степан Чернявский. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, цена на зерновые повысилась по сравнению с прошлым годом. И это существенно помогает украинскому бюджету, сейчас сильно зависящему от экспортной способности нашей страны.

Блокировка границ

Прошлой осенью наша страна столкнулась с определенной проблемой экспорта из-за блокирования границ польскими фермерами. Как говорит политик, Украина учла этот опыт и проработала с партнерами из ЕС формулу экспорта зерна.

"Есть понимание, как мы возим зерно, сельскохозяйственную продукцию или другие товары. Сейчас действуют квоты, которые нам дали в 2021-2022 годах, но сейчас мы будем их пересматривать. Но возможность товарного вывоза есть, это уже хорошо", — рассказывает народный депутат.

Где хранить урожай овощей и фруктов

Украина всегда была аграрным государством, которое обеспечивало "борщовым набором" не только собственные нужды, но и отправляло овощи и фрукты на экспорт. Однако после начала войны посевные возможности снизились наполовину. К тому же российские обстрелы создали дополнительные проблемы с хранением агропродукции, ведь она нуждается в особых температурных режимах. Степан Чернявский отмечает, что таких проблем в большом количестве, которые были в предыдущие военные годы, уже не будет — большинство предприятий оснащены генераторами. Но сами генераторы и их обслуживание очень дорогие, особенно когда цена на топливо к началу отопительного сезона еще вырастет на 1,5%. Поэтому стоимость продуктов может еще раз стремительно пойти вверх. И вопрос эффективности хранения при таких условиях снова станет актуальным для фермеров.

"Проблема у нас с электроэнергией есть, она не постоянная. Но предприниматели выходят из этого положения, покупают генераторы. Мы соответствующие законы приняли для того, чтобы завести их и не платить НДС. Все, что можно, мы сделали для энергообеспечения страны", — рассказывает нардеп.

Степан Чернявский о хранении продукции. Фото: Новини.LIVE

В то же время эксперт отмечает, что со всеми проблемами украинские трудолюбивые аграрии способны держать экономику страны на уровне. Однако из-за российской оккупации фермеры не могут покрыть все потребности внутреннего рынка, поэтому без импорта также не обойтись. Особенно это касается фруктов, в частности яблок и груш, требующих дополнительной влаги, низкой температуры и темноты. В условиях постоянного блэкаута поддерживать такое состояние довольно трудно, даже с наличием генератора, так что эту продукцию будут завозить из-за границы.

Увеличение виноделия в Одесской области

В настоящее время в Одесской области сосредоточено более 60% всего рынка виноделия Украины. После начала полномасштабной войны регион, кроме собственного производства, принял на своей территории мощности с оккупированных Россией территорий. Поэтому эту ветку нужно развивать. И для развития именно Одесскую область выбрали не зря — она является лидером производства виноматериалов в Украине и значительно опережает другие регионы страны по этому показателю. Только за последние два года 63% производства приходится именно на Одесскую область, и это с условиями неурожая прошлого сезона.

"Только неделю назад мы приняли законопроект, который приблизит нас к стандартам Европейского Союза именно по производству винограда и продуктов из винограда. Он даст возможность нам выходить на европейские рынки и также урегулирует вопрос регистрации садов и виноградников. То есть мы наводим порядок, которого раньше не было", — говорит политик.

Нардеп об увеличении винодельческих мощностей. Фото: Новини.LIVE

Сегодня украинское виноделие переживает времена трансформации. С каждым годом появляется все больше новых молодых специалистов, стремящихся создать новые качественные вина. Это стало возможным благодаря тому, что с прошлого года виноделы могут брать на открытие своего дела государственный кредит по льготной программе 5-7-9. Ведь создание нового виноградника стоит минимум полмиллиона гривен. А помогают популяризировать виноградный сектор в Одесской области сами люди, которые приезжают на юг в рамках гастрономического тура "Дорога вина и вкус Украинской Бессарабии".

Эксперимент с хлопком

В этом году в Одесской области впервые за продолжительное время снова попытались вырастить довольно необычное растение для нашего региона — хлопчатник. Пока на растениях уже сформировались коробочки, что уже можно считать положительным результатом. Но Степан Чернявский отмечает, что нужно наблюдать за ростом дальше и только в конце октября делать экономические анализы.

"Хозяйства, которые взялись выращивать растение, справились на твердую "пятерку". Но будем смотреть, как будет дальше, нужно все считать. И тогда увидим, будет ли выгодно выращивать его, с какими проблемами фермер может столкнуться и так далее", — добавляет политик.

Политик об экспериментальном хлопке. Фото: Новини.LIVE

А уже к концу осени, говорит Чернявский, государство будет искать инвесторов, которые смогут вкладывать в выращивание этой культуры в Одесской области. Тогда и будет известно о массовом производстве и расширении на другие регионы.

"Я вижу в этом перспективу, и мы проговаривали это с министром аграрной политики, что нам это нужно. И на первом этапе нас уже поддержало Министерство стратегического развития, заказавшее 10 тысяч тонн сырья хлопчатника для пороха. И я уверен, что мы это введем и будет поддержка в следующем году", — заключает Степан Чернявский.

Влияние войны на сельское хозяйство чрезвычайно важно и имеет серьезные последствия для страны и глобального аграрного рынка, и Украина адаптировалась под эти условия и продолжает работать. Но после войны фермеров будут ждать новые вызовы, среди которых большое количество заминированных или выжженных дотла полей, где изменилась экосистема. Итак, перед нашей страной встанет вопрос: какие культуры мы сможем выращивать в будущем?