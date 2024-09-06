Рух трамваїв в Одесі: які зміни сьогодні

В Одесі трамваї курсуватимуть за зміненою схемою руху. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 вересня, буде призупинено або змінено рух деяких трамваїв. Зокрема, це стосується маршрутів №27, №13, №7.

Про це у п'ятницю, 6 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Зміна руху трамваїв в Одесі

Від 6 вересня 19:00 до 7 вересня 09:00 (або до закінчення робіт) тимчасово призупинено рух трамваю №13.

Також змінили рух трамваю №7: він курсуватиме від вул. Паустовського до 2-ї ст. Люстдорфської дороги.

На ділянці від 11-ї до 16-ї ст. Люстдорфської дороги тимчасово курсуватимуть вагони по маршруту №27.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. У разі оплати Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.