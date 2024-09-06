В Одесі викрили склад підробного одягу

Підпільний склад контрафактного одягу в Одесі. Фото: БЕБ

Ділки організували не тільки цехи з пошиву контрафактного товару, але й точки збуту. Правоохоронці вилучили у них майно на суму понад 20 млн грн.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

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Підпільне виробництво

Співробітники Бюро викрили групу осіб, яка незаконно використовувала товарні знаки та найменування відомих брендів одягу. Детективи провели дев'ять обшуків у двох цехах з пошиву одягу, на складі, де зберігався готовий товар, і у двох крамницях, де збували підробки.

Правоохоронці накрили підпільний цех на Одещині. Фото: БЕБ

Масштаби підробки

Співробітники БЕБ вилучили не тільки контрафактні одяг, взуття й аксесуари, але й промислове обладнання. Вилучене майно оцінили у понад 20 млн грн.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Якщо суд визнає організаторів підпільного бізнесу винними, їм загрожує штраф до 255 тис. грн.