В Одессе разоблачили склад поддельной одежды

Подпольный склад контрафактной одежды в Одессе. Фото: БЕБ

Дельцы организовали не только цеха по пошиву контрафактного товара, но и точки сбыта. Правоохранители изъяли у них имущество на сумму более 20 млн грн.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

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Подпольное производство

Сотрудники Бюро разоблачили группу лиц, незаконно использовавших товарные знаки и наименование известных брендов одежды. Детективы провели девять обысков в двух цехах по пошиву одежды, на складе, где хранился готовый товар, и в двух магазинах, где сбывали подделки.

Правоохранители накрыли подпольный цех в Одесской области. Фото: БЭБ

Масштабы подделки

Сотрудники БЭБ изъяли не только контрафактную одежду, обувь и аксессуары, но и промышленное оборудование. Изъятое имущество оценили более чем в 20 млн грн.

Уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 229 УК (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Если суд признает организаторов подпольного бизнеса виновными, им грозит штраф до 255 тыс. грн.