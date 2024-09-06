Движение трамваев в Одессе: какие изменения сегодня

В Одессе трамваи будут курсировать по измененной схеме движения. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 сентября, будет приостановлено или изменено движение некоторых трамваев. В частности, это касается маршрутов №27, №13, №7.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Смена движения трамваев в Одессе

С 6 сентября 19:00 до 7 сентября 09:00 (или до окончания работ) временно приостановлено движение трамвая №13.

Также изменили движение трамвая №7: оно будет курсировать от ул. Паустовского ко 2-й ст. Люстдорфская дорога.

На участке от 11 до 16 ст. Люстдорфской дороги будут временно курсировать вагоны по маршруту №27.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.