Одесская область получила генераторы от ЕС

Медики Одесчины получили новые генераторы от ЕС

Партию генераторов от ЕС уже распределили между громадами. Их получили медики, коммунальщики и даже работники радио и телевидения. Областные власти убеждены, что это усилит "энергетическую стабильность" региона.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Кто получит помощь

Европейский Союз передал в Одесскую область новую партию генераторов. Часть из них была передана коммунальным предприятиям, которые обеспечивают водоснабжение и водоочистку.

Также генераторы получили 12 медицинских учреждений, ЦПАУ в Белгород-Днестровском, Болградском и Раздельнянском районах и Одесский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Напомним, в Одессе в конце осени ожидают прибытия газопоршневых машин от города-побратима Йокогама в Японии. Городские власти уверяют, что это позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение.