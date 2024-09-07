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Возвращение мужчин из-за границы — механизм уже готов к внедрению

7 сентября 2024 12:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Возвращение мужчин призывного возраста из-за границы: новые механизмы от государства
Человек сидит на лавочке. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Украина совместно с международными партнерами разрабатывает механизмы возвращения незаконно покинувших стран мужчин призывного возраста. Польша в ближайшее время приступит к экстрадиции таких нарушителей, а переговоры с другими соседними странами продолжаются.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Павла Павлиш.

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По словам народного депутата Павла Павлиша, сейчас ведутся активные переговоры с другими соседними странами по подобным мерам. На дипломатическом уровне достигнуты определенные договоренности, и механизм возврата уже приближается к внедрению.

"И ведутся переговоры с другими соседними странами по поводу того, чтобы можно было возвращать граждан, незаконно пересекающих границу. Есть определенные договоренности и отработки на уровне МИД. Этот механизм уже отработан, и мы уже достигли промежуточного результата", — сказал Павлиш.

Возвращение мужчин из-за границы - механизм уже приближается к внедрению - фото 1
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по правовой политике Павел Павлиш. Фото: most.ks.ua

Он также добавил, что отдельно рассматривается вопрос возвращения мужчин, уехавших за границу до начала полномасштабного вторжения. Для них государство планирует разработать процедуры поощрения, чтобы способствовать их возвращению на Родину. Переговоры по этой теме ведутся МИД Украины с правительствами соседних стран.

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