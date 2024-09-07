Повернення чоловіків призовного віку з-за кордону: нові механізми від держави

Чоловік сидить на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Україна спільно з міжнародними партнерами розробляє механізми повернення чоловіків призовного віку, які незаконно залишили країну. Польща найближчим часом почне екстрадицію таких порушників, а переговори з іншими сусідніми країнами тривають.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Павла Павліш.

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За словами народного депутата Павла Павліша, зараз ведуться активні переговори з іншими сусідніми країнами щодо подібних заходів. На дипломатичному рівні досягнуто певних домовленостей, і механізм повернення вже наближається до впровадження.

"І ведуться переговори з іншими сусідніми країнами щодо того, аби можна було повертати громадян, які незаконно перетинають кордон. Є певні домовленості і відпрацювання на рівні МЗС. Цей механізм вже відпрацьований, і ми вже досягли проміжкового результату", — сказав Павліш.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Павло Павліш. Фото: most.ks.ua

Він також додав, що окремо розглядається питання повернення чоловіків, які виїхали за кордон до початку повномасштабного вторгнення. Для них держава планує розробити процедури заохочення, щоб сприяти їхньому поверненню на Батьківщину. Переговори на цю тему ведуться МЗС України з урядами сусідніх країн.