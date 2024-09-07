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В Одессе женщина подралась с работниками ТЦК — военные прокомментировали конфликт

7 сентября 2024 13:25
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе женщина устроила драку с работниками ТЦК
Женщина спровоцировала конфликт с работниками ТЦК. Фото: скриншот
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Разъяренная гражданка пыталась заблокировать вход в сборный пункт и мешала служебному транспорту. Чтобы унять ее, военным пришлось вызвать полицию. Момент конфликта был обнародован в сети.

Об этом сообщили в Одесском областном терцентре комплектования и соцподдержки.

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Подробности конфликта

Гражданка в эмоциональном состоянии заблокировала ворота сборного пункта в Одессе и препятствовала въезду и выезду служебного транспорта. На замечания бойцов роты охраны ТЦК она не реагировала и симулировала физический недуг.

Военные вызвали наряд патрульной полиции. Но женщина начала вести себя еще более агрессивно и напала на выезжающую из сборного пункта машину. Водитель пытался остановить ее. Именно этот момент, утверждают в ТЦК, и попал на распространяющееся телеграм-каналами видео.

Реакция военных

В ТЦК уверяют, что действовали в соответствии с законом и призывают граждан также соблюдать законодательство и не поддаваться на провокации. Военные напомнили, что распространение непроверенной или искаженной информации играет на руку врагу.

Что грозит за препятствие работе ТЦК

Попытки мешать законной деятельности ВСУ или других военных формирований во время военного положения могут квалифицироваться по статье 114-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. К тому же нападение на служебный автомобиль может быть расценено как посягательство на имущество Вооруженных Сил.

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