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В Одесі жінка побилася з працівниками ТЦК — військові прокоментували конфлікт

7 вересня 2024 13:25
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі жінка влаштувала бійку з працівниками ТЦК
Жінка спровокувала конфлікт з працівниками ТЦК. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Розлючена громадянка намагалася заблокувати вхід до збірного пункту й заважала службовому транспорту. Щоби вгамувати її, військовим довелося викликати поліцію. Момент конфлікту оприлюднили у мережі.

Про це повідомили в Одеському обласному терцентрі комплектування і соцпідтримки

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Подробиці конфлікту

Громадянка в емоційному стані заблокувала ворота збірного пункту в Одесі й перешкоджала в’їзду та виїзду службового транспорту. На зауваження бійців роти охорони ТЦК вона не реагувала й симулювала фізичну недугу.

Військові викликали наряд патрульної поліції. Але жінка почала поводитися ще агресивніше й напала на машину, що виїжджала зі збірного пункту. Водій намагався її зупинити. Саме цей момент, стверджують у ТЦК, і потрапив на відео, що шириться телеграм-каналами. 

Реакція військових

У ТЦК запевняють, що діяли відповідно до закону й закликають громадян так само дотримуватися законодавства і не піддаватися на провокації. Також військові нагадали, що поширення неперевіреної або спотвореної інформації грає на руку ворогу. 

Що загрожує за перешкоджання роботі ТЦК

Спроби заважати законній діяльності ЗСУ або інших військових формувань під час воєнного стану можуть кваліфікуватися за статтею 114-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. До того ж напад на службову автівку можуть розцінити як посягання на майно Збройних Сил.

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