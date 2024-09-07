В Одесі винесли вирок ліквідатору авторемонтного заводу

Одеський авторемонтний завод намагалися незаконно продати. Фото: Думська

Ліквідатора "Одеського автомобільного ремонтного заводу" визнали винним у розтраті державного майна. Він незаконно продав будівлі підприємства приватній фірмі. Втім, покарати злочинця поки що неможливо.

Про це Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського районного суду Одеси.

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Незаконна оборудка

За матеріалами справи, ліквідатор "Одеського автомобільного ремонтного заводу" залучив до схеми реєстратора КП "Реєстраційна служба Одеської області" і ще декількох людей, особи яких слідство поки не встановило. У 2017-2018 роках він продав будівлі заводу фірмі "Сіті Інтайм" за значно заниженою ціною і без врахування права користування земельною ділянкою. Таким чином, держава зазнала збитків на суму не менше 9,8 млн грн.

При цьому, Міністерство оборони, яке управляє підприємством, не давало згоду на продаж нерухомості. Щоби обійти закон, учасники схеми штучно заклали все майно заводу. Міноборони звернулося до суду й виграло всі інстанції. Після цього ліквідатор почав переховуватися і був оголошений у розшук.

За інформацією Новини.LIVE, йдеться про колишнього арбітражного керуючого Ібрагіма Салієва.

Вирок

Суд призначив Салієву покарання у вигляді 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Втім, чоловіка судили заочно. Наразі він оголошений у розшук, адже, за даними слідства, переховується за кордоном.

Що відомо про завод

Відзначимо, що комплекс Одеського авторемонтного заводу займає 4,2 га на вулиці Артилерійській. У 2018 році будівлі підприємства були продані на аукціоні за 10,5 млн грн. Суд визнав оборудку незаконною, і у 2019 році власність повернули державі.